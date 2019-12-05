أمريكا: توفير عقاقير الوقاية من الإيدز لغير الخاضعين للتأمين الصحي

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس إزار عن إطلاق برنامج وطني جديد لتوفير عقاقير الوقاية من الإيدز للأمريكيين غير المؤمن عليهم والذين يواجهون خطر الإصابة بفيروس "إتش آي في" المسبب للمرض.



وقال ازار إن البرنامج الجديد سيتيح لنحو مائتي ألف أمريكي سنويًا فرصة الحصول على عقاقير للوقاية من الإصابة بالفيروس والتي يتم تناولها بشكل يومى.



وأضاف ازار، في بيان صحفي، أن هذا البرنامج يعد توسعا تاريخيا في مساعي منع انتشار فيروس "إتش آي في" وخطوة كبيرة للأمام في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على وباء الإيدز في الولايات المتحدة.



ويتعين على أي متقدم يسعى للاستفادة من البرنامج الجديد الخضوع لتحاليل تثبت أنه ليس مصابا بفيروس "إتش آي في"، ويكون له وصفة طبية صالحة للحصول على العقار ولا يكون خاضعا لنظام تأمين يغطى تكاليف العلاج.



وسوف يغطي البرنامج كافة تكاليف العلاج لكنه لن يغطى تكلفة الإجراءات المطلوبة قبل الخضوع له بما في ذلك الكشوفات الطبية وغيرها.