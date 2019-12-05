الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أمريكا: توفير عقاقير الوقاية من الإيدز لغير الخاضعين للتأمين الصحي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس إزار عن إطلاق برنامج وطني جديد لتوفير عقاقير الوقاية من الإيدز للأمريكيين غير المؤمن عليهم والذين يواجهون خطر الإصابة بفيروس "إتش آي في" المسبب للمرض.

وقال ازار إن البرنامج الجديد سيتيح لنحو مائتي ألف أمريكي سنويًا فرصة الحصول على عقاقير للوقاية من الإصابة بالفيروس والتي يتم تناولها بشكل يومى.

وأضاف ازار، في بيان صحفي، أن هذا البرنامج يعد توسعا تاريخيا في مساعي منع انتشار فيروس "إتش آي في" وخطوة كبيرة للأمام في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على وباء الإيدز في الولايات المتحدة.

ويتعين على أي متقدم يسعى للاستفادة من البرنامج الجديد الخضوع لتحاليل تثبت أنه ليس مصابا بفيروس "إتش آي في"، ويكون له وصفة طبية صالحة للحصول على العقار ولا يكون خاضعا لنظام تأمين يغطى تكاليف العلاج.

وسوف يغطي البرنامج كافة تكاليف العلاج لكنه لن يغطى تكلفة الإجراءات المطلوبة قبل الخضوع له بما في ذلك الكشوفات الطبية وغيرها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

منذ حوالي 13 ساعة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ حوالي 12 ساعة

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

منذ حوالي 9 ساعات

مصر وفرنسا تتفقان على عدم مشروعية مذكرتى التفاهم بين السراج وأردوغان

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

تطوير تقنية طبية من العسل تحمي من البكتيريا

أمريكا: توفير عقاقير الوقاية من الإيدز لغير الخاضعين للتأمين الصحي

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة ببعض أنواع السرطان

الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد.. طبيب يوضح

الرئيس نيوز

ميلانيا ترامب تنتقد ذكر اسم نجلها في "تحقيقات العزل"

«أرامكو» تعلن سعر السهم اليوم.. وتوقعات: 32 ريالا

نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران صحف القاهرة

أمريكا تعين سفيرا بالسودان لأول مرة منذ 23 عاما

منوعات

"احتيال فريد من نوعه".. أنشأ حدودا وهمية ووعد مهاجرين بتهريبهم

اليابان تصدر قانونًا بساعات عمل مرنة في المدارس العامة

إقامة سباقات الماراثون والمشي في الأيام الأخيرة من أولمبياد طوكيو

خريطة جديدة تكشف جميع أسماء العائلات فى دول العالم

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

صدور أشعار بيرم التونسى فى سيرة الظاهر لـ سيد عنبة

عرض فيلم "The King speech" بمركز الفنون بالإسكندرية

صدور "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين فى طهران" فى نسخته العربية

"الشخصية السكندرية المقومات والسمات" بالحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك