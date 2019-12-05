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حوادث

"رشوة الجمارك" و"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" أبرز محاكمات اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على المتهمين برشوة الجمارك ومحاكمة 15 متهما بأحداث السفارة الأمريكية الثانية.

محاكمة 15 متهمًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية طرة، محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


الحكم على المتهمين في "رشوة الجمارك"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم في محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي، في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع «فضة»، من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة الرشوة، فقد وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي، ومراجع إجراءات بقرية البضائع من «تاجر فضة» مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية، ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.
وتمكن ضباط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيًا.


محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي وآخرين في التزوير

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين، في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا قيمتها 30 مليون جنيه، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور مقابل الحصول على رشوة.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا وتزوير أوراق سيارات قيمتها 30 مليون جنيه ولوحاتها المعدنية الخاصة بها.


الجنايات تنظر قرار منع من التصرف على أموال حسن نافعة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قرار المنع من التصرف على أموال حسن نافعة.
ويواجه نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.
كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بإحدى البلاغات المقدمة من محام ضده.

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