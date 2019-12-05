أمن الغربية تكرم فريق حماية مدنية أنقذ 3 أطفال من الموت

كشف مصدر بمديرية أمن الغربية أن اللواء محمود حمزة مدير الأمن، سوف يكرم فريق الحماية المدينة الذى أنقذ 3 أطفال من الموت بعد اندلاع حريق بمنزلهم في قرية السنطة البلد التابعة لمدينة السنطة.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا" من الحماية المدنية بالسنطة يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية السنطة البلد بخروج انبعاث دخان من الشقه من ناحية الباب وسماع صوت بكاء وصراخ أطفال من الداخل.



على الفور توجه رجال الإطفاء فورا لمكان البلاغ، وصعد أمين الشرطة صبحى متولى من القوات على السلم ودخل الشقة من خلال شباك خلفى، وتم إخماد الحريق وإنقاذ الأطفال مع إجراء الإسعافات الأولية لهم.