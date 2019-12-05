اليابان ترسل 270 بحارا إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها

تخطط اليابان لإرسال نحو 270 بحارا من قوة الدفاع الذاتي البحرية إلى منطقة الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات.



وذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء الياباني خطة نشر القوات في مهمة تستمر لمدة عام بحلول نهاية 2019 على أن يتم تجديدها سنويا.. مشيرة إلى أن الخطة تقترح إرسال حاملة طائرات هليكوبتر على متنها 250 بحارًا وطائرة للدورية.



ولفتت الصحيفة إلى أن طائرة دورية من طراز (بي 3 سي) - على متنها 20 بحارا - تشارك حاليًا في عمليات مكافحة القرصنة على طول السواحل الصومالية المطلة على خليج عدن.



يذكر أن تجارة السلع العالمية تأثرت هذا العام، جراء الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية دولية.. كما ألقى الحلفاء الغربيون لليابان باللوم ومسؤولية هذه الهجمات على إيران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.



يشار إلى أن التوتر بين (طهران) و(واشنطن) تصاعد - منذ العام الماضي - عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية في 2015، وأعاد ترامب فرض عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل، وتوقفت اليابان عن شراء النفط من إيران بسبب تلك العقوبات الأمريكية.