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سياسي

التشكيل النهائي لهيئة مكتب "مستقبل وطن" بالجيزة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم "٩٩" لسنة ٢٠١٩، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة الجيزة وأمناء الأقسام والمراكز، بعد الاطلاع على القانون رقم "٤٠"لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء علي ما عرضه كل من أمين المحافظة والأمين العام.

وجاء التشكيل كالتالي، اختيار عادل عبد الفتاح ناصر أمينا للمحافظة، والنائب نافع هيكل، المهندس أحمد يسري قطب، وبصورة محمد صالح، ومحمود علي سلامة، وخالد محمد عبده سالم، أمناء مساعدين، فيما تم اختيار النائب عبد الوهاب خليل، أمينا للتنظيم.

ومن أبرز الأسماء للمراكز والأقسام فقد تم أيضًا اختيار حمد عبدالموجود أمينا لقسم الهرم، وعلاء محمود المكاوي أمينا لمركز كرداسة، السيد طه أمينا لمركز الوراق، السيد زغلول حسب الله أمينا لمركز العمرانية، ومحمد سعيد عبدالمجيد هلال أمينا لمركز أبوالنمرس.

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