طرح 6000 فدان بالعاصمة الجديدة حتى يونيو 2020

قال مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية إن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع بالعاصمة حتى يونيو 2020.



والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموح لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.



وأضاف أمين لرويترز أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو 2020."



ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع.



وتتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.



وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020.