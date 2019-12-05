اليابان تصدر قانونًا بساعات عمل مرنة في المدارس العامة

فرضت اليابان قانونا جديدا يقضى بتطبيق ساعات عمل مرنة للمدرسين في المدارس العامة وتحديد ساعات العمل الإضافي شهريا بواقع 45 ساعة وذلك بعد أن أثار توجه المدرسين للعمل ساعات طويلة خارج الدوام الرسمي اهتمام السلطات اليابانية.



وسيعطي القانون المنقح بشأن الإجراءات الخاصة برواتب المدرسين الحكومات المحلية خيار الموافقة على عمل المدرسين لساعات أطول في الفترات المزدحمة من العام الدراسي والحصول على المزيد من أيام العمل في الصيف حين يكون الطلبة في عطلة طالما أنهم يلتزمون بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية.



وتوصم اليابان دائما بوجود ساعات العمل الطويلة في مختلف المجالات والمدرسون ليسوا استثناء من ذلك.



وقد بلغ متوسط عدد ساعات العمل للمدرسين الشباب في المدارس الثانوية 56 ساعة أسبوعيا في عام 2018،وهو المعدل الأطول من بين 48 دولة ومنطقة خضعت لمسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.