إقامة سباقات الماراثون والمشي في الأيام الأخيرة من أولمبياد طوكيو

قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إقامة مسابقات الماراثون والمشي التي تم نقلها من طوكيو إلى سابورو في الأربعة أيام الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



كما أكد المجلس أن مسارات سباقات الماراثون والمشي سوف تبدأ وتنتهى في حديقة أودورى فى سابورو كما تم الاتفاق عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والسلطات المحلية.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت في وقت سابق نقل منافسات الماراثون والمشي من طوكيو إلى سابورو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في العاصمة اليابانية لمستويات قياسية خلال فترة الألعاب الأولمبية التي تقام بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس، وذلك حفاظا على صحة اللاعبين وتجنيبهم الأضرار الناجمة عن خوض هذه المنافسات في ظل درجات الحرارة المرتفعة.