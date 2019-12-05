نشاط السيسي وتسجيل 1.5 مليون مواطن في التأمين الصحي الأبرز في الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي.



ففي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مساعدات مصرية لمواجهة آثار الفيضانات بجيبوتي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها أخيرا، مؤكدا المساندة للأشقاء هناك خلال تلك الظروف الصعبة والاستعداد لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الجارية في هذا الشأن.



كما أكد الرئيس، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع الرئيس الجبيوتي إسماعيل عمر جيلة اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والتي تتجلى في توافق المواقف والرؤى في العديد من القضايا المطروحة على الساحة العربية والإفريقية والدولية وحرص مصر على مواصلة تعزيز تلك العلاقات خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك في المنطقة بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.



وبحث الزعيمان، خلال الاتصال، حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي خاصة في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد حيث أعرب الرئيس السيسي، في هذا الصدد، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الجيبوتي فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية.



من جانبه، أشاد الرئيس "جيلة" بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، معربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، لاسيما في ظل موقفها الأخوي المشرف بالتضامن مع الشعب الجيبوتي في محنته.





وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق، حيث ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء في رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره العراقي الرئيس برهم صالح نقلها السفير المصري لدى بغداد علاء موسى خلال استقبال صالح له أمس.



وأضافت أن الرئيس العراقي بحث مع السفير علاء موسى خلال اللقاء آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة وأكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.





وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "100 مليار جنيه لقطاع الصناعة.. و50 مليارًا للإسكان المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة فقد تم الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على إطلاق مبادرة تستهدف ضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة حاليا والتي تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة.



ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء أمس عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن هناك مبادرة أخرى لدعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء التي تعانيها تشجيعا لإعادة افتتاح المصانع المغلقة لتعود عجلة الإنتاج مرة أخرى.

كما أعلن مبادرة جديدة خصص لها 50 مليار جنيه لدعم تمويل الإسكان المتوسط ومشروعات الإسكان التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط تتضمن تقليل سعر الفائدة.



من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مبادرة دعم الصناعة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات مضيفا أنه سيتم دعم المصانع المتعثرة البالغ عددها 5184 مصنعا لإعفائها من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ 31 مليار جنيه.



وحول مبادرة دعم الإسكان المتوسط أوضح عامر أن الفائدة ستكون 10% فقط وأن مدة التقسيط ستمتد إلى 20 سنة.



وبشأن عملية التحول الرقمي الجارية حاليا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مدبولي أكد، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الحالية لاتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى أنه تم تفعيل عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين لتوفر الجهد والوقت فضلا عن تقليل التعامل المباشر بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول بمحافظة دمياط ووصفها بأنها إنجاز كبير للغاية.



وأضافت "الأهرام" أن المجلس تابع إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية العام المقبل وتم استعراض خطوات اختيار الموظفين الذين سيتم نقلهم إليها.



من جانبها، استعرضت التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر الحالي.



وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة وضعت خطة لنقل العاملين الحكوميين يوميا من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة.





وتحت عنوان "تسجيل 1،5 مليون مواطن في المرحلة الأولى للتأمين الصحي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أن إجراءات عملية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تسير بشكل جيد وفقا للخطة والجدول الزمني الخاص بالتجهيز والتطبيق في المحافظات.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل مليون و468 ألف مواطن في المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.



فى السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى إنه تم فتح نحو 395 ألف ملف عائلي بتلك المحافظات من خلال وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى بالإضافة إلى أكثر من 117 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظات الخمس.



كما نجح الفريق الطبي ببورسعيد في إجراء 12 ألف عملية جراحية في عدد من التخصصات المختلفة والكبرى بينها عمليات تتم للمرة الأولى في مدن القناة ومنها جراحات قلب مفتوح وزراعة القرنية والقوقعة.





وتحت عنوان مرصد الإفتاء يحذر من استخدام " مصطلح الإرهاب الإسلامي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مرصد الفتاوي التكفيرية بدار الإفتاء حذر من الوقوع في خطأ استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي في وسائل الإعلام وفي المجال الأكاديمي والبحث العلمي، مؤكدا أن استخدام المصطلح فيه كثير من المغالطات وقلب للحقائق.



وأوضح أن استخدام وتوظيف المفهوم إعلاميا وأكاديميا في تشوية حقائق ومبادئ الإسلام عمل على تدعيم الإرهاب وسعار الإسلاموفوبيا وتغذية إرهاب الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن التوظيف الإعلامي والأكاديمي للمصطلح عقب هجمات 11 سبتمبر تحول إلى مغالاة مفرطة أفضت إلى تدعيم المصطلح لكافة أنواع التمييز والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين.





وفي تناولها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية " أن وزير قطاع الأعمال العام عقد جلسة مباحثات مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات لاستكمال مفاوضات التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.



وأضافت "الجمهورية" أنه تم الاتفاق على أهم المحاور التي ستتضمنها مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي سيتم توقيعها في يناير 2020 على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية في ضوء المعلومات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر وما يتطلبه ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.



وأكد الوزير أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية.. مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 25 ألف سيارة كهربائية.