الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 23
شبين الكوم 14 23
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 14 23
بلطيم 15 23
مطروح 11 23
السلوم 11 24
سيوة 08 22
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 11 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 06 20
نويبع 15 23
طابا 13 21
كاترين 03 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 18 26
الفيوم 13 24
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 11 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 14 25
الوادي الجديد 12 25
شلاتين 20 26
أبو رماد 21 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة في تخلي طبيب وزوجته عن طفليهما بحضانة أوسيم

منذ حوالي 12 ساعة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ أقل من ساعتين

تفكيك "خلية داعشية" تنشط بين المغرب وإسبانيا

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد.. طبيب يوضح

علاجات تجميلية للحفاظ على صحة البشرة

أسباب زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد

مؤشرات للتفرقة بين نزلات البرد و3 أمراض أخرى

الرئيس نيوز

أمريكا تعين سفيرا بالسودان لأول مرة منذ 23 عاما

توافق مصرى فرنسى على عدم مشروعية اتفاق السراج وتركيا

أول مهرجان لحصاد الزيتون في مصر.. والزراعة: تسهم في التنمية الاقتصادية

ننشر تفاصيل اجتماع "الصحة" و"الأطباء" لحل أزمة التكليف

منوعات

فيديو.. المشاة الروس يتدربون على قيادة مركبة الكلاب القطبية

موقف محرج لـ "جوارديولا" أمام الكاميرات

سائق تاكسي يسلم "كنزا" من المال والذهب لأجهزة الأمن

أذكى رقعة شطرنج فى العالم

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

صدور أشعار بيرم التونسى فى سيرة الظاهر لـ سيد عنبة

عرض فيلم "The King speech" بمركز الفنون بالإسكندرية

صدور "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين فى طهران" فى نسخته العربية

"الشخصية السكندرية المقومات والسمات" بالحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك