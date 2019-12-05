منظمات دولية للإغاثة تضع خططًا لمساعدة سيئول لعام 2020

بدأت منظمات الإغاثة الدولية في تحضير مشاريع لمساعدة كوريا الشمالية مثل وضع ميزانية المساعدات للعام القادم.



أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره السنوي الصادر أمس الأربعاء أن حجم الميزانية المطلوبة للمساعدات لكوريا الشمالية في العام القادم يبلغ 107 ملايين دولار.



ويمثل هذا المبلغ تراجعا قدره 10% عن المبلغ المستهدف في جمع الأموال لهذا العام الذي يصل إلى 120 مليون دولار.



وأفاد المكتب بأنه يتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار من حيث الجغرافيا السياسية في كوريا الشمالية في العام المقبل، إلى جانب استمرار الأزمة الإنسانية للطبقات الضعيفة في كوريا الشمالية بسبب تدهور الأمن الغذائي جراء الجفاف والفيضانات.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إنها تحتاج إلى 19.5 مليون دولار هذا العام، لمساعدة الأطفال في كوريا الشمالية.



وتعتزم المنظمة تقديم الدعم إلى 1.6 مليون طفل، و6 ملايين شخص ممن بلغوا سن الرشد، وضخ 9.8 مليون دولار على مشاريع التغذية لعلاج 70 ألف طفل دون الـ 5 سنوات من العمر، يعانون من سوء التغذية الحاد.



وأوضحت أنها ستقدم إلى كوريا الشمالية الأدوية الضرورية فضلا عن الأدوية الأخرى لعلاج الإسهال والالتهاب الرئوي اللذان تختارهما اليونسيف كسبب رئيسي في وفاة الأطفال، إلى جانب الدعم الطبي للعلاج العاجل للأطفال حديثي الولادة.



وأضافت أن أكثر من ثلث سكان كوريا الشمالية لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وستخصص 5.8 مليون دولار لتنفيذ المشاريع للمياه الصالحة للشرب والنظافة.