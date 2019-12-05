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الثقافة

صدور أشعار بيرم التونسى فى سيرة الظاهر لـ سيد عنبة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:37 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ أحدث إبداعات الكاتب سيد عنبة٬ بعنوان "أشعار بيرم التونسي في سيرة الظاهر بيبرس". ليكون هذا الكتاب ضمن مطبوعات مؤتمر أدباء مصر الذى يعقد فى الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر بمدينة بورسعيد، حيث يشارك "عنبة" في المؤتمر.

يشار إلي أن الشاعر بيرم التونسي كان قد أعاد صياغة السيرة الظاهرية فى عام 1960، وضمَّنها مجموعة هائلة من الأشعار والأزجال ضمن السياق الدرامي للأحداث، وقدَّمتها الإذاعة المصرية في حلقات مسلسلة على جزأين. وقد قام الباحث - فى سيرة الظاهر بيبرس - سيد مهدى عنبه بتفريغ هذه الحلقات.

وعن سيرة "الظاهر" يقول التونسي: ملحمة الظاهر بيبرس مثلها مثل الأدب الشعبي الخاص بالملاحم مثل قصص ملاحم أبوزيد الهلالي سلامة والزناتي خليفة وعزيزة ويونس والزير سالم وعنترة بن شداد، ليس المقصود منها التاريخ بقدر ما هو مقصود منها حفز الهمم نحو تقليد أصحاب البطولات في هذه الروايات، لا سيما أن رواية الظاهر بيبرس كانت تمثل الفصل الأخير من فصول انتصار الصليبيين في العصور الوسطى.

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