موريتانيا: انتشال 58 جثة وإنقاذ 95 من قارب المهاجرين الغارق

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه تم انتشال 58 جثة من القارب الذي غرق قرب مدينة نواذيبو الساحلية.



وأضافت الوزارة - في بيان فجر الخميس - أنه تم توجيه عشرة حالات إلى المستشفى وإيواء 85 شخصًا كانت إحدى دوريات القوات المسلحة وقوات الأمن المكلفة بتأمين الحوزة الترابية قد تمكنت من انتشالهم.



وذكر البيان أنه، نقلا عن الناجين فإن الزورق الغارق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول باتجاه إسبانيا، وكان على متنه عدد يتراوح ما بين 150 و180 شخصا من ضمنهم نساء.