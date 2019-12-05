كوريا الشمالية تنتهى من بناء سد للمساهمة فى حل أزمة الطاقة

أعلنت وكالة الأنباء المركزية، اليوم الخميس،أن كوريا الشمالية أكملت بناء سد في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد بعد أكثر من عام على زيارة الزعيم كيم جونغ-أون للمنطقة وانتقاده العمال بسبب عدم كفاءتهم ومماطلتهم.



وقالت وكالة الأنباء "سد فاليانج بمحطة أورانجتشون لتوليد الكهرباء اكتمل بشكل رائع"، وأضافت "أن سد منطقة أورانجتشون صرح كبير، وهو ثمرة اعتمادنا على الذات".



وأضافت الوكالة قائلة، إن بناء السد "سيفتح الطريق أمام الإسراع في الانتهاء" من بناء محطة الطاقة وسيساعد على حل "مشكلة الكهرباء الحرجة".



وأوضحت أنه، تم الاحتفال بانتهاء بناء السد يوم أمس الأربعاء.



وكانت جريدة رودونج شينمون الشمالية الرسمية ذكرت في أكتوبر أن مراحل بناء السد قد اكتملت.



ويُشار إلى أن، بناء السيد اكتمل عقب زيارة "كيم" لقطاع هامجيونج الشمالي شهر يوليو العام الماضي، وانتقاده للعمال والمسؤولين بشكل حاد بسبب عدم إكمال البناء منذ 20 عاما حيث بدأت عملية بناء السد.



وتسعى كوريا الشمالية لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية لحل أزمة الكهرباء المزمنة.



وقد ذكر "كيم" أثناء تصريحاته بمناسبة العام الجديد أن زيادة توليد الكهرباء تعد واحدة من "أهم وأكثر المهام إلحاحا لبناء الاقتصاد الاشتراكي" هذا العام.



وحثت وسائل الإعلام على تكثيف الجهود لإنتاج المزيد من الطاقة واصفة الكهرباء "بشريان الحياة" و"القلب" اللذان يدعمان الاقتصاد وسبل الحياة للشعب.