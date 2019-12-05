موقف محرج لـ "جوارديولا" أمام الكاميرات

وقع الإسباني جوسيب جوارديولا في موقف محرج خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على بيرنلي 4-1 في الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبينما كان جوارديولا يتحدث عن أداء لاعبه رودري هيرنانديز في المباراة، قائلا: هو دائما يساعدنا في الملعب، في مثل هذه المواقف أعتقد أن طريقة لعبه تتلاءم بشكل مثالي مع بطولة الدوري الإنجليزي، وأظن أن بايرن... !".



ليعلم جوارديولا بهفوته فورا أنه ذكر اسم ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني بدلا من فريقه الحالي مانشستر سيتي، وضرب رأسه بكفه، متداركا: "مانشستر سيتي اشترى، لماذا قلت بايرن ميونخ ما هذا؟".



ثم أضاف للمراسلين المتواجدين في قاعة المؤتمر الصحفي: "لا أعلم بماذا كنت أفكر؟".



ورفع مانشستر حامل اللقب، رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب "البريميرليج" خلف ليستر سيتي الوصيف، وليفربول المتصدر.