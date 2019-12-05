عرض فيلم "The King speech" بمركز الفنون بالإسكندرية

ينظم مركز الفنون والوسائط المتعددة التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي البريطاني الطويل The King speech أو "خطاب الملك" للمخرج توم هوبر.



الفيلم من إنتاج عام 2010، وبطولة كولين فيرث وهيلينا بونهام كارتر وجيفري راش ومايكل جامبون وجاي بيرس. وتبلغ مدة عرضه 118 دقيقة.



تدور أحداث الفيلم حول وصول الملك جورج السادس إلى كرسي الحكم في بريطانيا٬ وذلك بعد أن تنازل أخيه الأكبر له عن الحكم بسبب وقوعه بحب امرأة مطلقة لا تسمح له قوانين الملكية البريطانية بالزواج منها، مما وضع الملك جورج السادس في مأزق لا يحسد عليه حيث إنه لم يكن مستعدا لذلك وكان يعاني تعثّر في الكلام وخصوصا عند الحديث علنا يحرجه بصورة دائمة. فكيف يتغلب على هذه المشكلة هذا ما يطرحه الفيلم.