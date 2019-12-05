صدور "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين فى طهران" فى نسخته العربية

صدرت مؤخرا عن دار الساقي للنشر٬ النسخة العربية٬ لكتاب "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين في طهران" من تأليف بهروز قمري٬ أستاذ تاريخ وعلم اجتماع ومدير «مركز دراسات جنوب آسيا والشرق الأوسط» في جامعة إلينوي في إربانا-شامبين الأميركية.



في العالم الصاخب الذي يلي الأحداث الكبيرة، يطلق الراوي «أكبر» سراح ذاكرته، فتروي الحياة التي اختبأت تحت عباءة المنتصر وتوارت خلف جدران الانكسار، الحياة التي تتكشّف على عتبة الموت.



يتحدّث الكتاب عن المرحلة التي تلت الثورة الإيرانية عام 1979، فينسج قصّة من حكايات الشخصيات التي تتشارك حجرة المحكومين بالإعدام المزدحمة في سجن إيفين السيئ السمعة في طهران.



يحكي «أكبر»، بصراحته المذهلة وطرافته اللاذعة، القصة التي تأخذ القارئ إلى ما وراء الصراعات السياسية المجرّدة، إلى تاريخ بديل مفعم بالحياة كتبه الخاسرون. قصّة مؤثرة للغاية عن الصداقة الحميمة، والطرافة المؤلمة، والذاكرة المفعمة بالعاطفة.