"الشخصية السكندرية المقومات والسمات" بالحرية للإبداع

تتواصل في السادسة مساء اليوم الخميس٬ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ فعاليات ورشة أكوا للكتابة الإبداعية، التي تتضمن محاور: "سرد تفاعلي: المكان السكندري في السرد المعاصر"٬ ويقدمها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة والدكتور يسرا العدوي والدكتور ولاء عبدالمتجلي.



كما تتضمن "ثقافة سردية: تطبيقات على تقنيات السرد" للدكتور سحر شريف٬ والدكتورة ندى يسري، بالإضافة للشخصية السكندرية المقومات والسمات٬ وتتحدث فيها الدكتورة سحر سيد عبد العزيز.



ويختتم اللقاء بمداخلة لـفؤاد طمان٬ حول بيئة الإسكندرية التأثير والتأثر.. نماذج إبداعية٬ تقديم منى عمر.



في سياق متصل يستقبل المركز في السابعة مساء٬ حفل للموسيقى العربية لفريق "جوهرة الشرق" بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين مع المطربة رضوى سعيد والمطرب أحمد محسن والمطربة رحاب سعد والمطرب ياسر سليمان.



يذكر أن، فرقة جوهرة الشرق للموسيقى العربية تضم نخبة من ألمع الموسيقيين في الوطن العربي.