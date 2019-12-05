مناقشة طرق التربية الإيجابية بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ندوة بعنوان "طرق التربية الإيجابية"، وذلك بالتعاون مع الصالون الفكرى بمقر المكتبة بالزمالك.



تتحدث فى الندوة الدكتورة هنا أبو الغار، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد عبدالله، استشارى الطب النفسى والإدمان، ومؤسس الصالون الفكرى، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



تتضمن الندوة الحديث حول مواصفات العائلة الصحية وكيف يمكننا تقديم الجو الصحى الآمن لأطفالنا قدر الإمكان. استخدام التشجيع بدل من النقد المتواصل ومنح مساحة للتعبير عن المشاعر وإبداء الرأي في جو آمن بدون تعرض الطفل للسخرية أو النقد.



أعراض كل مرحلة عمرية لأولادنا والحالة المطلوبة من الأهل في كل مرحلة. الفارق بين التهذيب والعقاب وأفضل طريقة لعرض التوجيه. بناء الثقة في النفس لدى أولادنا وعلامات انعدام الثقة وكيفية تصحيح الموقف. مهارات التواصل الفعال مع الأولاد.