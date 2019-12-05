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عالم

واشنطن تدرس "خطة عسكرية" لردع إيران.. والبنتاجون يعلق

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
جريدة الدستور
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تعتزم الإدارة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط ومضاعفة التعزيزات التي كان تم الإعلان عنها في مايو، وذلك لمواجهة التهديد الإيراني، بحسب ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، فيما نفت المتحدثة باسم البنتاجون هذه التقارير.

ويسعى البنتاجون لنشر 14 ألف جندي بدءا من فصل الربيع ليضافوا إلى 70 ألف عسكري متمركزين أصلا "لضمان الأمن في المنطقة".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس، دونالد ترامب، قد يعلن عن تعزيز الوجود العسكري في وقت لاحق هذا الشهر.

وبالإضافة إلى الجنود الـ14 ألفا، يمكن أن يرسل البنتاجون أيضا إلى المنطقة نحو 12 سفينة حربية إضافية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الهدف من إرسال هذه التعزيزات يتمثل في ردع إيران عن شن هجوم على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعلى حسابها في "تويتر" علقت المتحدثة باسم البنتاجون، أليسا فرح، بالقول: "تقرير وول ستريت جورنال خاطئ. الولايات المتحدة لن ترسل 14000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران".

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوادث وهجمات عدة في المنطقة نسبتها واشنطن إلى إيران.

واتهمت الرياض ودول غربية طهران في سبتمبر بالوقوف وراء استهداف منشأتي نفط سعوديتين، مما أدى إلى خفض السعودية إنتاجها النفطي إلى النصف.

وفي أكتوبر الماضي، انتقد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر "الموقف الخبيث" لإيران وكذلك "حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي".

ومنذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة عام 2017، ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية شديدة على طهران.

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