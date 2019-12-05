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الثقافة

الليلة.. مى فاروق تفتتح أولى حفلات الكلثوميات بالمانسترلى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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إستمرارًا للنجاح الكبير الذي تحققه حفلات المركز الدولي للفنون التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يقام في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ أولى حفلات "كلثوميات" التى ينظمها المركز بقصر المانسترلى بمنيل الروضة.

وتقدم صوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا الفنانة مي فاروق أولى الأمسية الغنائية لعشاق الكلثوميات، يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من أشهر روائع كوكب الشرق "أم كلثوم".

تدربت مي، على يد المايسترو سليم سحاب منذ طفولتها بكورال أطفال الأوبرا، واشتهرت بأداء أغانى كوكب الشرق، وعملت مع العديد من الملحنين الكبار من بينهم: حلمى بكر، عمار الشريعى، ياسر عبد الرحمن في تقديم العديد من مقدمات أشهر المسلسلات الدرامية.

حصلت على الجائزة الكبرى في مهرجان الإذاعات العربية لعام 2001، كما تعد أول من حصل على جائزة زويل للإبداع الفني عام 1999، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية لعام 1998.

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