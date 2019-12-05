فعاليات صندوق التنمية الثقافية لهذا اليوم

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم التعليمية فى العاشرة صباح اليوم الخميس٬ ندوة توعية لطلبة المدارس بعنوان "الإستخدام الآمن للإنترنت" يتحدث خلالها جمال شفيق الباحث بقطاع التخطيط بوزارة الطيران المدني عن كيفية توعية الأبناء بضرورة توظيف التكنولوجيا للنفع والاستخدام الأمثل في ظل التطور التكنولوجى وأهم مستحدثاته.



في سياق متصل تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السابعة مساء٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية.



ويعرض الصالون أفلام عن الفلكلور المصري في مصر القديمة والحديثة والمعاصرة٬ والتي تناقش الحرف والمهن الشعبية المصرية المتوارثة، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.