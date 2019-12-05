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اقتصاد

قتلى وجرحى بانفجار استهدف رتلا عسكريا تركيا بسوريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
جريدة الدستور
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ذكرت وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية، ليل الأربعاء الخميس، أن سيارة مفخخة استهدفت رتلا عسكريا للجيش التركي عند حاجز البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، أسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية.

 

وأشارت مصادر للمعارضة السورية إلى أن رتلا للقوات التركية تم استهدافه بسيارة مفخخة خلال توجهه إلى قاعدة البلدق، وأن عناصر من القوات التركية أصيبت بجروح متفاوتة، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

 

وكانت تركيا قد أطلقت في 9 أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، سيطرت إثرها على قطاع بطول 120 كيلومترا داخل الأراضي السورية على طول الحدود بين البلدين.

 

وطردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في مارس تنظيم داعش من آخر معقل له في سوريا، علما بأن المتشددين تبنوا بعد ذلك عددا من الاعتداءات الدامية.

 

وأسفر النزاع في سوريا منذ عام 2011 عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين.

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