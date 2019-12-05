"جمعة" يوجه الشكر لقيادات الأوقاف لإقبالهم على دورة اللغة العربية

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التحية لقيادات الوزارة لإقبالهم الكبير على الدورة التدربية الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية، وحرصهم على تنمية مهاراتهم اللغوية، وإعطائهم نموذجًا عمليًّا لمفهوم العلم من المهد إلى اللحد بالتعلم الذاتي المستمر وإعطائهم القدوة لسائر الأئمة، وحرصهم على تنمية مهاراتهم والتزود المستمر بالعلم في مختلف فروعه وفنونه.



كانت دورة مهارات اللغة العربية الأولى للقيادات على مستوى درجتي وكلاء الوزارة ومديري العموم، انطلقت أمس الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية.



يحاضر فيها الدكتور عوض إسماعيل أستاذ النحو والصرف وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يأتي ذلك في ظل عمل وزارة الأوقاف على تنمية المهارات العلمية والثقافية واللغوية لجميع العاملين بالأوقاف.