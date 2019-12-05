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مصر

مصر وفرنسا تتفقان على عدم مشروعية مذكرتى التفاهم بين السراج وأردوغان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

تناول الوزيران مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين التي تستند إلى أسس صلبة، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأعرب الوزير شكري، عن تعازيه في ضحايا تصادم مروحيتين فرنسيتين في أثناء مهمة عسكرية، لمكافحة الإرهاب في مالي مؤخرا، مؤكدا تضامُن مصر مع فرنسا في هذا المصاب الأليم.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار، وتناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالًا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتي التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

وتوافق الوزيران على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكرى وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وقد وجّه الوزير لودريان الدعوة للوزير سامح شكري لزيارة فرنسا خلال الأسابيع القادمة، لاستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إتمام الزيارة خلال يناير 2020.

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