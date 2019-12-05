147 مليون جنيه إجمالى متحصلات جمارك الأدبية خلال أكتوبر 2019

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة السيد عطية السروجى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأدبية خلال شهر أكتوبر 2019 عن مشمول 432 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للتليفون المحمول.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 17 مليون 822 ألف 282 جنيه؛ بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 116 مليون و191 ألف 838 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية 14 مليون و535 ألف و580 جنيه.



ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر أكتوبر 2019 حوالي 147 مليون و909 ألف و700 جنيه.



كما تم تصدير مشمول 4 بيانات جمركية صادر نهائي عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وسداد رسم صادر بمبلغ 593 ألف و186 جنيه خلال نفس الفترة.