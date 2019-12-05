الصحة: فحص 22.240 مواطن بـ3 دول إفريقية ضمن مبادرة "مليون إفريقى"

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج "مليون إفريقى"، نجحت فى فحص 22.240 مواطن من فيروس سى فى 3 دول إفريقية تشمل "تشاد - جنوب السودان - اريتريا"، منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء الثلاثاء.



وأشارت إلى أنه تم فحص 9800 مواطن بدولة جنوب السودان من فيروس سى من خلال عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بالعاصمة "جوبا"، كما تم فحص 10400 مواطن بدولة تشاد من خلال وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، بالعاصمة التشادية "أنجيمينا".



وتابعت أنه تم فحص 2040 مواطنا بدولة إريتريا من خلال عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بالعاصمة "أسمرا"، مؤكدة أن من يثبت إصابته يتم تقديم العلاج له بالمجان.



وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس لعلاج "مليون إفريقى" تهدف لنقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير الساري إلى الدول الإفريقية.



وأضافت الوزارة أن الفريق المصرى بعيادات "تحيا مصر أفريقيا" بالدول الإفريقية، يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، وأخصائي نظم ومعلومات، ويقوم الفريق بتدريب الكوادر الطبية بالدول الافريقية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ pcr".



وقالت إن مبادرة علاج مليون أفريقي من "فيروس سي"، تستهدف حتى نهاية العام الجارى 5 دول إفريقية جديدة لتطبيق المبادرة الرئاسية بها، لافتًا إلى أن الدول المستهدفة تشمل؛ "إريتريا – السودان – كينيا – أوغندا – تنزانيا – بوركينا فاسو".