مى البطران تلتقى عددًا من المقاولين بمنطقة الهرم

التقت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، عددًا من المقاولين بمنطقة الهرم وأصحاب العقارات وصغار الملاك؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على المبادرة بالتصالح خاصة أن أعداد الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم قليلة جدًا.



وخلال اللقاء تحدثت البطران، عن قانون التصالح في مخالفات البناء وأهميته، مشددة على ضرورة التصالح في كافة الحالات، حتى لا يقع ضرر على الفئات الثلاث المالك والمقاول والمستفيد، إضافة إلى الحفاظ على حق الدولة، دون الإضرار بالصالح العام لكافة الأطراف، كما أنه سيعود بالنفع على المواطن في حصوله على الخدمات العامة والمرافق والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.



وأضافت عضو مجلس النواب، نحن في دولة قانون ويجب على الجميع التعاون لتطبيقه واحترامه والسير على خطاه، كما نصحتهم بالعمل على الاستفادة من الفرصة المتاحة خاصة وأن قانون التصالح على مخالفات البناء هو قانون مؤقت ومن الضروري العمل على استغلاله قبل انتهاء المهلة المحددة للقانون.



واستعرض المقاولين المشكلات التي تواجههم ومنها: المطالبة بخصم رسوم تحسين الخدمات من إجمالي قيمة التصالح، وأن يتم تحصيل الغرامات بشكل فوري بدلًا من سحب المعدات، ما يؤدي إلى إحداث تلفيات أكبر، وتعطيل أعمال البناء، وعبروا عن تضررهم من تحملهم قيمة التصالح، إضافة إلى اعتراضهم على أن القانون يلزمهم بدفع غرامات كثيرة في حين أنهم يبنون في أماكن عشوائية ويدفعون نفس قيمة المصالحة مثلها مثل الأماكن الراقية.



وأكدوا أنهم، يشيدون المباني بأسعار رخيصة مساندة للدولة في تنمية العمران، مشيرين إلى أن قيمة الشقة نفس قيمة الإسكان الاجتماعي لمراعاة ظروف الطبقة المتوسطة، كما ان سعر الشقة بمناطق بالهرم لا تتجاوز الـ200 ألف جنيه مطالبين بضرورة تقليل قيمة التصالح عن منطقة الهرم ولا تتساوى بنفس قيمة التصالح مع المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين.



وأعرب أصحاب العقارات عن استيائهم من قيمة التصالح والتي تتمثل في 2000 جنيه للمتر فبالتالي إذا تم التصالح على 100 متر فسيتم دفع 200.000 جنيه وهم لا يمتلكون هذه القيمة ما يدفعهم عن الإضراب وعدم التصالح، مطالبين بضرورة تعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لأن الأسعار الخاصة بالتصالح خياليه وجعلتهم لا يقدمون على التصالح.



وأشاروا إلى أنه، رغم تفاوت أسعار التصالح من 50 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر إلا أن تقديرات وتقييم اللجان مبالغ فيه جدًا وهناك سوء تقييم ما تتطلب تعديلها.



وفي الختام وعدت البطران، بعرض المشكلات المطروحة على المسؤولين ومناقشتها مع وزارة الإسكان بهدف إيجاد حلول يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه ملاك العقارات والمقاولين والمستفيدين من جانب والارتقاء بالعمران في مصر دون عواقب أو معوقات.



وآلية القانون تحديد قيمة المخالفة، وتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.