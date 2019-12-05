الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مى البطران تلتقى عددًا من المقاولين بمنطقة الهرم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
التقت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، عددًا من المقاولين بمنطقة الهرم وأصحاب العقارات وصغار الملاك؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على المبادرة بالتصالح خاصة أن أعداد الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم قليلة جدًا.

وخلال اللقاء تحدثت البطران، عن قانون التصالح في مخالفات البناء وأهميته، مشددة على ضرورة التصالح في كافة الحالات، حتى لا يقع ضرر على الفئات الثلاث المالك والمقاول والمستفيد، إضافة إلى الحفاظ على حق الدولة، دون الإضرار بالصالح العام لكافة الأطراف، كما أنه سيعود بالنفع على المواطن في حصوله على الخدمات العامة والمرافق والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأضافت عضو مجلس النواب، نحن في دولة قانون ويجب على الجميع التعاون لتطبيقه واحترامه والسير على خطاه، كما نصحتهم بالعمل على الاستفادة من الفرصة المتاحة خاصة وأن قانون التصالح على مخالفات البناء هو قانون مؤقت ومن الضروري العمل على استغلاله قبل انتهاء المهلة المحددة للقانون.

واستعرض المقاولين المشكلات التي تواجههم ومنها: المطالبة بخصم رسوم تحسين الخدمات من إجمالي قيمة التصالح، وأن يتم تحصيل الغرامات بشكل فوري بدلًا من سحب المعدات، ما يؤدي إلى إحداث تلفيات أكبر، وتعطيل أعمال البناء، وعبروا عن تضررهم من تحملهم قيمة التصالح، إضافة إلى اعتراضهم على أن القانون يلزمهم بدفع غرامات كثيرة في حين أنهم يبنون في أماكن عشوائية ويدفعون نفس قيمة المصالحة مثلها مثل الأماكن الراقية.

وأكدوا أنهم، يشيدون المباني بأسعار رخيصة مساندة للدولة في تنمية العمران، مشيرين إلى أن قيمة الشقة نفس قيمة الإسكان الاجتماعي لمراعاة ظروف الطبقة المتوسطة، كما ان سعر الشقة بمناطق بالهرم لا تتجاوز الـ200 ألف جنيه مطالبين بضرورة تقليل قيمة التصالح عن منطقة الهرم ولا تتساوى بنفس قيمة التصالح مع المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين.

وأعرب أصحاب العقارات عن استيائهم من قيمة التصالح والتي تتمثل في 2000 جنيه للمتر فبالتالي إذا تم التصالح على 100 متر فسيتم دفع 200.000 جنيه وهم لا يمتلكون هذه القيمة ما يدفعهم عن الإضراب وعدم التصالح، مطالبين بضرورة تعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لأن الأسعار الخاصة بالتصالح خياليه وجعلتهم لا يقدمون على التصالح.

وأشاروا إلى أنه، رغم تفاوت أسعار التصالح من 50 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر إلا أن تقديرات وتقييم اللجان مبالغ فيه جدًا وهناك سوء تقييم ما تتطلب تعديلها.

وفي الختام وعدت البطران، بعرض المشكلات المطروحة على المسؤولين ومناقشتها مع وزارة الإسكان بهدف إيجاد حلول يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه ملاك العقارات والمقاولين والمستفيدين من جانب والارتقاء بالعمران في مصر دون عواقب أو معوقات.

وآلية القانون تحديد قيمة المخالفة، وتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

"نوف".. قصة قطرية هربت إلى لندن وفضحت "نظام تميم"

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية: مصرع 4 مصريين في انفجار مستودع غاز بالخرطوم

منذ حوالي 6 ساعات

المحكمة الرياضية تؤيد حرمان مصر من المنافسة برفع الأثقال في طوكيو 2020

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

إخلاء سبيل زوجين تخليا عن طفليهما بأوسيم

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

علاجات تجميلية للحفاظ على صحة البشرة

أسباب زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد

مؤشرات للتفرقة بين نزلات البرد و3 أمراض أخرى

غسل الأسنان 3 مرات يوميًا يقلل خطر الإصابة بفشل القلب

الرئيس نيوز

أمريكا تعين سفيرا بالسودان لأول مرة منذ 23 عاما

توافق مصرى فرنسى على عدم مشروعية اتفاق السراج وتركيا

أول مهرجان لحصاد الزيتون في مصر.. والزراعة: تسهم في التنمية الاقتصادية

ننشر تفاصيل اجتماع "الصحة" و"الأطباء" لحل أزمة التكليف

منوعات

سائق تاكسي يسلم "كنزا" من المال والذهب لأجهزة الأمن

أذكى رقعة شطرنج فى العالم

نصائح لإعادة بناء الثقة بين الزوجين

نصائح بسيطة للتنظيف أثناء الطهي

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات في "ثقافة بهاء الدين"

"ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ" في الهالة الثقافي الثلاثاء

داليا عمارة تعزف "حياة خلف المرآة" في معرض القاهرة قريبًا

رجائي عطية يتجول في "مدينة العقاد" بدار الشروق

صفحتنا ع الفيس بوك