الشرطة العراقية: إصابة 114 ضابطا ومنتسبا في قوات الأمن بالنجف

أعلنت مديرية شرطة النجف أن عدد المصابين من ضباط ومنتسبي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، منذ 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، بلغ 114 شخصا.



وقالت مديرية شرطة النجف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى 114 جريحا بين ضابط ومنتسب خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ 25 (نوفمبر) ولغاية 4 (ديسمبر) 2019".



وأوضحت الشرطة أن "بعض المصابين يرقدون في المستشفيات، وبينهم عدد حالاتهم خطرة والآخرون في حالات مستقرة".



وأكد البيان أن "الأضرار المادية التي لحقت بالأجهزة الأمنية تضمنت الأضرار في 36 عجلة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة"، قائلة إن "كل هذه الأضرار والتضحيات قليلة من أجل العراق والنجف، فأرواح الأجهزة الأمنية فداء للشعب العراقي والنجف".



وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، بينها النجف، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.



وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.