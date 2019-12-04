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منوعات

نصائح لإعادة بناء الثقة بين الزوجين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
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تمر العلاقة الزوجية ببعض المطبات من وقت لآخر، وتتسبب بعض التصرفات من أحد الطرفين بأزمة ثقة لدى الطرف الآخر.
ويصعب في كثير من الأحيان استعادة هذه الثقة، خاصة في حالة الخيانة الزوجية، إذا لم يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية تعيد الحب والتعاون إلى الحياة الأسرية.
وفيما يلي مجموعة من النصائح لإعادة بناء الثقة بين الزوجين، بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:
1- الوضوح
يجب أن يتحلى كل من الطرفين بالموضوع عند وقوع أي مشكلة، وتوضيح الحقائق بشكل جيد، وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الآخر، لأن اكتشاف أحد الزوجين أن شريكه أخفى عنه جزءًا من الحقيقة، سيدمر الثقة بشكل كامل.
2- اكتشاف الدافع
يقع الأزواج في الخيانة لأسباب مختلفة، لذلك يجب محاولة اكتشاف ما دفع الشريك إلى الخيانة، ومحاولة تفادي أي خلل أو تقصير يمكن أن يؤدي إلى تكرار ما حدث في المستقبل.
3- الالتزام بإعادة بناء العلاقة
عندما يهدأ الطرفان وتمر عاصفة الخيانة، يجب أن تسأل نفسك: هل أنت مستعد للالتزام بهذه العلاقة، فإذا كانت الإجابة بنعم، يجب أن تبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعادة بناء علاقتك مع الشريك على أسس سليمة.
4- البحث عن المساعدة
لا تخجل من طلب المساعدة من المختصين الاجتماعيين أو النفسيين، فهم الأقدر على تقديم النصح لك، ومنحك القدرة على إعادة بناء علاقتك الزوجية مع شريك حياتك.
5- التسامح
من الضروري أن تتحلى بقيمة التسامح، فكل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، لذلك لا تبالغ في عقاب الشريك على أي خطأ يقع فيه، بل حاول أن تتفهم موقفه، وتكون على استعداد لمسامحته.
6- امنح الأمر بعض الوقت
مرور الوقت كفيل بحل الكثير من المشاكل، لذلك لا تتعجل في محاولة بناء علاقتك مع الشريك من جديد، ودع الزمن يتكفل بذلك.
7- قطع جميع العلاقات
إذا كنت من خان شريك حياته، فمن الضروري أن تقوم بقطع أية علاقة أخرى إذا أردت استعادة ثقة شريك حياتك، فهذه أهم خطوة في الطريق الصحيح.
8- تجاوز عما حدث
تجنب ذكر مشاكل وأزمات الماضي كلما وقعت في خلاف مع شريك حياتك، بل حاول أن تدفنها مع الماضي، وتبدأ صفحة جديدة في حياتكما.
9- الشفافية
لا تحاول أن تخدع شريك حياتك، وإذا كنت من الأشخاص الذين يخوخون دومًا، فاعترف له بذلك، فعلّه يساعدك على تجاوز هذا الأمر.
10- الاعتذار
لا تشعربالضيق والحرج من الاعتذار، فلا بد أن يشعر شريك حياتك أنك نادم على ما فعلته، وترغب أن تكفر عن ذنبك تجاهه.

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