علاجات تجميلية للحفاظ على صحة البشرة

يؤثر الحمّام بشكل كبير على صحة البشرة، لذلك يجب اتباع بعض الإجراءات قبل وبعد وأثناء الاستحمام للحفاظ على جمال وتألق البشرة.

وفيما يلي مجموعة من العلاجات التجميلية التي يمكن تطبيقها في الحمّام، بحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- تهدئة البشرة المتهيجة

أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي إلى الكمية المعتادة من غسول الجسم، فهذا الزيت يهدىء تهيج الجلد ويعيد للبشرة نعومتها ونظافتها.

2- لحلاقة أنعم

مع القليل من المكونات البسيطة، يمكنك تحضير مقشر مثالي للحلاقة قبل أو بعد الحلاقة. اجمعي بين 14 كوب سكر مع 12 كوب من زيت مثل زيت جوز الهند و20 قطرة من زيت الليمون الأساسي. استخدمي الخليط لفرك ساقيك قبل الحلاقة للحصول على حلاقة ناعمة.

3- علاج الفطريات

يمكن أن تشير أظافر القدم الصفراء إلى عدوى فطرية، لكن استخدام زيت شجرة الشاي المضاد للفطريات يمكن أن يساعد في محاربته. كل ما عليك فعله هو وضع قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي الأساسي على الظفر المصاب أثناء الاستحمام.

4- ترطيب الفرك

احتفظي بوعاء من ملح إبسوم وزجاجة من الزيت الأساسي المفضل لديك في حمامك. أضيفي ملعقة صغيرة أو اثنتين من الزيت الأساسي إلى حفنة صغيرة من ملح إبسوم، واستخدميه لفرك جسمك للحصول على بشرة نظيفة وناعمة.

5- محاربة حب الشباب

يمكن الوقاية من حب الشباب أثناء الاستحمام بمساعدة زيت شجرة الشاي. فقط أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مباشرة في زجاجة المطهر المفضل لديك واستخدميها لتطهير بشرتك.