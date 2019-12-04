نصائح بسيطة للتنظيف أثناء الطهي

تشكل عمليات التنظيف عبئًا إضافيًا على ربة المنزل أثناء طهي وجبات الطعام، وخاصة إذا كانت تفضل ترك التنظيف إلى النهاية.

وفيما يلي مجموعة من الحيل للتنظيف أثناء الطهي، بحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- استخدام وعاء للقمامة

إذا كنت ترغبين في الحفاظ على نظافة مطبخك أثناء الطهي، فإن استخدام وعاء للقمامة يمكن أن يخفف كثيرًا من أعباء التنظيف. عندما تبدأين عمليات الطهي، خصصي وعاء احتياطيًا للقمامة، وضعي فيه كل ما ترغبين برميه في سلة المهملات.

2- عبوة صابون

قبل أن تشرعي بالطهي، املئي عبوة بلاستيكية بمحلول يحتوي على الماء الساخن مع القليل من صابون الجلي، وصبي المحلول على كل إناء طهي تستخدميه حتى لا تتراكم الأوساخ.

3- استخدام واقيات الزيت

تتوفر في الأسواق أدوات بسيطة على شكل شاشة لتغطية الأطعمة في المقلاة، وذلك بهدف منع الزيت من التناثر هنا وهناك في المطبخ.

4- التنظيف فوق مصرف المياه

تسبب بعض عمليات التنظيف الكثير من الفوضى، والأفضل أن تتم فوق مصارف المياه لمنع حدوث ذلك.

5- تنظيف الانسكابات على الفور

عند انسكاب بعض السوائل والأوساخ على أسطح المطبخ، ينصح بتنظيفها على الفور، حتى لا تتراكم مسببة الكثير من الفوضى التي تحتاج إلى عمليات تنظيف تستهلك الكثير من الوقت.

6- زيادة مساحة العمل

كلما زادت المساحة التي تستخدمها ربة المنزل للطهي، تصبح عمليات التنظيف أسهل في وقت لاحق.

7- استخدام السجادات القابلة للغسيل

عند وضع سجادة في المطبخ، يفضل أن تكون قابلة للغسيل في السجادة، لأنها معرضة بشكل متكرر للبقع والأوساخ.

