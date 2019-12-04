روح الدعابة تساعد على استمرار العلاقة الزوجية

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كانساس الأمريكية، بأن روح الدعابة لدى الزوجين والضحك يساهم بشكل فعال في استمرار العلاقة الزوجية لفترة أطول.

وقد أجرى المؤلف الرئيسي للدراسة جيفري هول، وهو أستاذ في جامعة نيو مكسيكو، حوالي 39 دراسة صغيرة على مدار 30 عامًا، شارك فيها أكثر من 15000 رجل وامرأة. وساعدت هذه الدراسات الكثيرة، في التوصل إلى استنتاجات قوية حول تأثيرات روح الدعابة على استمرارية العلاقة الزوجية.

وبحسب الدراسة الجديدة، فإن روح الدعابة تجعل الإنسان أكثر جاذبية للطرف الآخر مما يساهم في توطيد العلاقة معه.

كما وجدت الدراسة بأن الضحك والمزاح يساعد الزوجين على التغلب على التوتر والضغط النفسي الناجم عن المشاكل الزوجية وضغوطات العمل، والإجهاد الناجم عن المهام المنزلية بما في ذلك تربية الأطفال.

إضافة إلى ما سبق، يساهم الضحك في تقريب المسافات بين الزوجين، وردم الهوة التي تنجم عادة عن المشاغل والواجبات والمسؤوليات الزوجية، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.