ماكرون يدعو لاستئناف الحوار مع موسكو

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مجددًا بضرورة استئناف الحوار مع روسيا من أجل تعزيز الثقة والأمن داخل القارة الأوروبية.



وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، أن ماكرون اعترف، في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم على هامش قمة زعماء حلف الأطلنطى ناتو المنعقدة بالقرب من لندن - بأنه من السابق لأوانه القول بان جميع زعماء الناتو على اتفاق بشأن أولوياته في المستقبل.



وقال ماكرون "مازال هناك بعض الخلافات التى يتعين تسويتها خلال الأشهر القادمة"، مؤكدًا انتقاده مجددا لتدخل تركيا العسكري في سوريا وعدم تعاونها داخل إطار حلف الناتو.