أسباب زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد

عادة ما تزداد عدد المرات التي يحتاجها المرء للتخلص من فضلات البول عندما يكون الطقس باردًا، فهل هنالك أي سبب صحي لذلك؟.



يقول الخبراء، إن زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد يعود إلى ظاهرة إدرار البول البارد، وهي عملية يمر بها الجسم بانتظام عندما تنخفض درجات الحرارة.



وتقول الدكتورة ديانا غال، من خدمة "دوكتور فور يو": " عندما تنخفض درجة حرارة الجسم يتم إعادة توجيه الدم إلى القلب لتوليد الحرارة، بينما تطلق الكليتان سائلًا إضافيًا لتثبيت ضغط الدم، وهذه العملية تعزز إنتاج البول."



وبحسب الدكتورة غال، فإن عدم وجود أبحاث كثيرة حول هذا الموضوع، فإن تحديد درجة الحرارة التي يحتاجها الجسم لعملية إدرار البول أمر غير ممكن حاليًا.



ولم تُشر الأبحاث إلى أن عملية إدرار البول في الشتاء أمر ضار بالصحة، إلا أنها قد تؤثر على توازن كميات الملح والماء والمعادن في الجسم.

ونصحت الدكتورة غال، بالتواجد في أماكن دافئة قدر المستطاع أثناء انخفاض درجات الحرارة، وتجنب المكوث في الخارج لفترات طويلة.



كما حذرت غال من لجوء البعض إلى إنقاص كمية السوائل التي يتناولونها في فصل الشتاء تفاديًا للإصابة بإدرار البول، ونصحت بتناول الماء والمشروبات الساخنة، لتجديد السوائل وتجنب الإصابة بالجفاف، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.