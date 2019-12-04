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مسح صورته بالأحذية.. 4 مواقف أهين فيها ترامب من قادة الدول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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دائمًا ما يوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإهانات والشتائم والسخرية للآخرين سواء سياسيين أمريكيين أو رؤساء وقادة دول أجانب، إلا أنه كان أيضًا محط سخرية واستهزاء من قبل الآخرين سواء من داخل بلده أو الآخرين، حيث تعرض لإهانات في أكثر من موقف وفي لقاءات رسمية.

"الدستور" ترصد أبرز المواقف التي تعرض فيها ترامب للإهانة والسخرية منه على يد قادة ومسئولين أجانب:

1-إهانة قادة 4 دول لترامب في قمة الناتو

كشفت لقطات مصورة نشرت الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا بوريس جونسون وكندا جاستن ترودو وهولندا، وهم يمزحون بسبب سلوكيات ترامب.

والتقط الفيديو الذي بلغت مدته 25 ثانية خلال حفل استقبال لزعماء الناتو في قصر باكنجهام، أمس، وخلاله يظهر قادة الدول الأربع وهم يضحكون من سلوك ترامب خلال القمة.

وظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسأل إيمانويل ماكرون عن سبب تأخره، قائلا "هل هذا سبب تأخرك؟"، فأومأ ماكرون برأسه، وذلك في إشارة إلى لقائه مع ترامب قبل حفل الاستقبال، كما سخر منه رئيس الوزراء الكندي قائلا"لقد تأخر لأنه يستغرق... مؤتمرًا مدته 40 دقيقة في القمة".

2- ترامب "فاشي"

وصف عمدة مدينة لندن صادق خان في مقال بصحيفة ذي أوبزرفر البريطانية في يونيو 2019 ترامب ب"الفاشي" منتقدا الحفاوة الرسمية التي كان سيُستقبل بها ترامب وزوجته ميلانيا كضيفي شرف للملكة إليزابيث خلال زيارتهما بريطانيا التي استغرقت 3 أيام وسط احتجاجات واسعة من البريطانيين على الزيارة.

ووصف خان في ترامب بأنه أحد أفظع النماذج لخطر دولي متعاظم وأنه أحد قادة اليمين المتطرف الذي يشهد تصاعدجا دوليا مما يهدد الحقوق والحريات التي ميّزت المجتمعات الديمقراطية الليبرالية طوال سبعين عاما.

وقال خان "هذا رجل حاول أيضا استغلال مخاوف اللندنيين عقب الهجوم الإرهابي الفظيع على مدينتنا.. ووصف البراهين العلمية القوية التي تحذر من مخاطر تغير المناخ بأنها أخبار ملفقة، ويحاول الآن التدخل بصفاقة في انتخاب قيادة حزب المحافظين بدعمه بوريس جونسون للمنصب".

3 - ترودو يذكر ترامب بماضي عائلته السيئ
أهدى رئيس الوزراء الكندي ترودو في يونيو 2018 ترامب على هامش قمة السبع في كندا صورة لفندق امتلكه جد ترامب في كندا، في ولاية بريتيش كولومبيا.

وهذا الفندق الذي كان يملكه فرديك جد ترامب بكندا يدعى "اركتيك" بني 1897، وكان أحد أول العقارات في إمبراطورية ترامب العقارية، وعلى الأرجح كان بيت دعارة، وسخر كثيرون من ترامب بسبب هذا الأمروماضي عائلته السيء وسخرية ترودو منه بهذه الصورة.

4- رئيس وزراء استراليا يمسح حذائه في ترامب

طبع رئيس وزراء أستراليا مالكوم تيرنبول، في فبراير 2017 صورة دونالد ترامب على ممسحة الأحذية؛ عقب المكاملة الهاتفية التي تطرق خلالها مع ترامب إلى اتفاقية إعادة توطين اللاجئين الموقعة بين البلدين؛ وانتهت بإغلاق ترامب الهاتف في وجه رئيس وزراء أستراليا.

وقام رئيس وزراء أستراليا برمي الممسحة على الأرض ووضع قدمه عليها في رسالة إهانة لترامب، فيما وصف ترامب المكاملة بينهما بأنها "الأكثر سوءا" من بين الكثير من المكالمات التي أجراها منذ تنصيبه.

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