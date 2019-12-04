المسمارى: تقدمنا إلى منطقة السدادة بعد ورود معلومات بوجود إرهابيين

كشف الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، عن أن قوات الجيش الوطني تقدمت إلى منطقة السدادة جنوبي مدينة مصراتة اليوم، بعد ورود معلومات بوجود عناصر إرهابية.



وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء من بنغازي، أن القوات المسلحة تجري عمليات استطلاع متقدمة لرصد أي تهديد أمني، مؤكدًا أن قوات الجيش تؤدي عمليات ممتازة بمختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية.



وكانت الكتيبة 166 مشاة، التابعة للجيش، أعلنت صباح اليوم، تقدمها بمنطقة السدادة جنوبي مصراتة والسيطرة على قلعة السدادة، والتي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، حسب وصفها.



ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي، معركة تحرير العاصمة من الإرهاب والجماعات المسلحة والميليشيات التي تسيطر على مؤسسات الدولة وتعيث بها فسادًا.