صلاح عبدالله: شعبان عبد الرحيم كان يذهب للعمل بسيارة الإسعاف

قال الفنان صلاح عبدالله، إن الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، كان شخصية بسيطة وخفيف الظل ويتمتع بحب كل الناس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "ON E": "بداية علاقتي بشعبان عبد الرحيم، بدأت منذ عام 2000 وبالتحديد من فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، فكان لا يبدأ التصوير إلا بنكته ويحول كل موقف لـ "إفيه".



وأكد أن الفنان الراحل، عانى خلال السنوات الأخيرة من المرض، والذي كان يقاومه جدًا من حبه للعمل، وكان يذهب لتقديم مسرحياته في سيارة إسعاف.



وتابع: "عشت معه تجربة مثل هذه، خلال تواجده في أحد المستشفيات كان يطلب من الأطباء أن يسمحوا له بالخروج من أجل العمل، وكان إنسان خير جدًا، ورغم شهرته إلا أنه ظل في المنطقة الشعبية التي عاش فيها ولم ينتقل منها".

