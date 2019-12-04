غسل الأسنان 3 مرات يوميًا يقلل خطر الإصابة بفشل القلب

توصلت نتائج أبحاث جديدة إلى أن غسل الأسنان بالفرشاة 3 مرات يوميًا يقلل خطر فشل القلب بنسبة 12 بالمائة، وانسداد شرايين القلب بنسبة 10 بالمائة.



ويرجع ذلك إلى أن البكتريا الموجودة في الفم تعبر عن طريق اللثة إلى مجرى الدم، وترتبط زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل تهدد القلب، وتزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمريء.



وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية، ونُشرت في "يوروبيان جورنال أوف بريفينتيف كارديولوجي" تم العثور على بكتريا الفم في جلطات الدم المسببة لانسداد الشرايين والأزمات القلبية.



كما توجد أدلة على ارتباط وجود بكتريا الفم داخل مجرة الدم بارتفاع الضغط، وزيادة الالتهابات.



وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان 3 مرات في اليوم أو أكثر يقلل خطر إصابة القلب بالأزمات والفشل وانسداد الشرايين.