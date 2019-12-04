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صلاح عبدالله عن شماتة آيات عرابي في وفاة شعبان عبد الرحيم: "قلوبهم مظلمة"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:19 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
سناء إسماعيل
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أكد الفنان صلاح عبدالله، أن سبب رده على شماتة الإخوانية آيات عرابي، في وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، لأن لا يصح أن يصل الموضوع لهذه الدرجة ولا يوجد دين أو أخلاق تسمح بهذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "ON E": "أنا لا أحب أن أرد على هذه الأمور، ولكن علاقتي بشعبان الذي يتمتع بحب كبير من كافة البسطاء الذين يمثلون الشعب المصري دفعني للرد، وردي عليها الآن أن ترى الحب الحقيقي الذي ظهر خلال عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم، وكمية الناس التي شاركت فيه".

وتابع: "أنا لست متابع لها ولا أحب متابعة أخبارها ولكن تغريدتها استفزتني وكتبت وقلت لها أنا لا أحب إحساس الكره ولكن ما كتبتيه جعلني أكرهك".

وأكد أنهم يتاجرون بالدين، وكل التعليقات التي ردت عليها من ناس لا علاقة لها بالسياسة، كما أنها هاجمتني بعد ردي عليها ووصفتني بالمهرج، وموقفهم معروف من أي شخص فينا يدعم الدولة والرئيس هم يرفضوه مع أني لست ضد الرأي الأخر ولا أفرض حب شخص على أحد، ونختلف ولكن بأدب".

وأوضح أن سبب رده على تغريدتها حتى يرى الناس أن تفكيرهم وقلوبهم مليئة بالظلام.

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