مصرع طفل صعقا بالكهرباء في مطروح

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء من عمود إنارة في منطقة الكيلو 7 بحي الشروق في مطروح، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام.



استقبلت مستشفى مطروح العام، منذ قليل، يوسف مبروك حميدة، ويبلغ من العمر 4 سنوات، إثر صعق كهربائي من عمود إنارة في منطقة الكيلو 7 بحي الشروق، وتم عمل إنعاش رئوي لكن توقفت عضلة القلب ولم تستجيب.



وأكد مسئول بمستشفى مطروح العام أنه بعد توقف عضلة القلب توفي الطفل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.