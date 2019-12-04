رامى مالك يتصدر التريلر الأول لفيلم جيمس بوند الجديد (فيديو)

كشف موقع "ديلى ميل" البريطاني التريلر الأول لفيلم جيمس ببوند الجديد، والذى يقوم ببطولته الفنان العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك.



وتظهر لقطات من الفيلم المرتقب بدرجة كبيرة، من إخراج كاري جوجي فوكوناجا وشارك في تأليفه فليب وولر بريدج، ويعود دانيال إلى الدور مرة أخرى.



ويأتي المقطع الثاني الذي يبلغ 5 دقائق بعد إصدار إعلان مدهش مدته 15 ثانية يوم الاثنين، وسلسلة من الملصقات الشخصية يوم الثلاثاء فى الشوارع.



وبدأ الإنتاج في أبريل من هذا العام، رغم أنه تأخر بالفعل لعدة أشهر بعد رحيل المخرج الأصلي داني بويل.



وعادةً ما يكون فيلم التشويق الذي لا يُمنع حائزيًا دراماتيكيًا، حيث يشارك بوند في مطاردة عالية السرعة عبر شوارع ماتيرا الضيقة المتعرجة إلى جانب حبه المصاب بالذعر مادلين سوان، الذي تلعبه ليا سيدوكس.