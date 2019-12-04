ملك البحرين: مسيرة البلاد تمضي بخطى ثابتة بفضل تماسك الجبهة الداخلية

أكد الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين أن مسيرة البلاد تمضي بخطى ثابتة، موضحًا أن تماسك الجبهة الداخلية تعد الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية البحرينية باستاد البحرين الوطني بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس شرطة البحرين تحت شعار "ولاء وتضحية" ( ١٩١٩ -٢٠١٩ ) وحضره جلالة الملك وولي العهد سلمان بن حمد ووزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة وكبار رجال المملكة.



وأعلن ملك البحرين، في الاحتفال، عن استحداث الوسام الملكي للشرطة والذي سيخصص لتكريم ممن قدموا أعمالًا أمنية استثنائية، وأظهروا فيها الشجاعة، وكذلك استحداث وسام الخدمة الأمنية المميزة وسيخصص لتكريم رجال الشرطة ممن لديهم سجلا حافلا بالعطاء في المجال الأمني.



وأضاف الملك حمد بن عيسي آل خليفة أن احتفال البلاد بمرور ١٠٠ عام على تأسيس شرطة البحرين هي مناسبة وطنية تذكر أمجاد من أسسوا البحرين الحديثة وجعلوا من الأمن والاستقرار ركيزة للوطن.



وأعرب، باسم شعب البحرين، عن تقديره لأرواح الشهداء الذين قدموا نموذجًا صادقًا لحماية الوطن واستقراره، ليكونوا نبراسا للأجيال القادمة يفخرون بهم.



كما وجه الملك حمد بن عيسي آل خليفة، الشكر لوزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود أمنية إنسانية وعظيمة من أجل نهضة ورفعة البحرين.



في السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة أن استحداث الملك لهذين الوسامين (الوسام الملكي للشرطة ووسام الخدمة الأمنية ) يعد مكرمة ملكية لتكريم العيون الساهرة وأصحاب الجهود المخلصة في بسط الأمن والاستقرار.



وأضاف أن احتفال البحرين بمرور ١٠٠ عام على تأسيس شرطة البحرين جاء لاستنهاض ذاكرة الوطن ورجاله المخلصين الذين حملوا على مدار العقود رسالة حفظ واستقراره.



وتابع أن البحرين في كل مئوية لها تعانق المجد وتجني ثمار التنمية بفضل جهود البناة الأوائل ورؤى الملك حمد السديدة في كافة المجالات.



وأشار وزير الداخلية إلى أن أجهزة الأمن كافحت الطائفية عبر تعزيز الهوية الوطنية وحققت الاستقرار من خلال إذكاء روح المحبة والإخاء التي سادت بين الناس، لافتًا إلى أن أي نجاح أمني هو نتيجة لتأدية المهام الموكلة على أكمل وجه في ظل حكم ملك عادل وشعب مخلص.



وأضاف أن شرطة البحرين ظلت على امتداد هذه المئوية، على مسافة قريبة من كافة المواطنين، ملتزمة بعهد من الولاء والانتماء للوطن، متمسكة بمقتضيات الشراكة المجتمعية وهو ما جعل شرطة البحرين الأكثر تميزا في المزج بين الشرطة العصرية والخدمية والمجتمعية.



وتابع وزير الداخلية قائلا إن "التضحية من أجل البحرين شريان حياه من الوريد الي الوريد "؛ معاهدًا ببذل المزيد من العطاء لتحيا البحرين دوما.



وفي نهاية كلمته، وجه وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة الشكر لأهالي الشهداء والمصابين ممن كانوا نموذجا يحتذى في تقديم التضحيات لتظل البحرين شامخة وعظيمة.



وشهد الحفل فيلمًا وثائقيًا عن نشأة دولة البحرين الحديثة وكفاح القناة الأوائل من أجل تأسيس الدولة وكذلك مراحل تأسيس شرطة البحرين.



وتأسست شرطة البحرين في عام 1919 بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، ليصدر بعد ذلك قانون الشرطة في عام 1920 والذي عرف بـ(قانون البوليس) كأول تشريع قانوني في البحرين، ينظم العمل الشرطي وفق معايير منضبطة لحفظ أمن الوطن.



وتسارعت التطورات الشرطية، وتم تشكيل العديد من الأجهزة الأمنية، التي تلبي المتطلبات الأمنية وتسهم في تحقيق السلامة العامة للمواطنين، كما تم اطلاق استراتيجية التطوير والتحديث بكافة الإدارات والأجهزة الأمنية، واتجهت الشرطة بجانب عملها الأمني إلى العمل الخدمي.

