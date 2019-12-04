"الشارع مع دينا".. برنامج يقدم الرأى والرأى الآخر على إكسترا نيوز (فيديو)

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز" إطلاق خريطة برامجية جديدة في إطار سعيها لتطوير المحتوى المرئي وتقديم موضوعات هادفة، تبرز كل ما يهم المواطن وتتناول القضايا المتعلقة بالوطن.



وتُقدم الإعلامية دينا زهرة برنامجها "الشارع مع دينا" على القناة ومن المقرر، أن يستعرض البرنامج الرأى والرأى الآخر من مختلف الاتجاهات، وحول كل القضايا التى تهم المواطن.



