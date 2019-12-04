عمرو درويش يكشف دور تنسيقية شباب الأحزاب

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب، هي منصة حوارية تضم في أركانها ما يقرب من 25 حزبا سياسيا باختلاف أيديولوجياتهم وتوجهاتهم وآرائهم مع مجموعة من السياسيين المستقلين الذين ينضمون للتنسيقية وفق اُطر محددة من خلال اللائحة الداخلية التي توافقت عليها الأحزاب.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية ON E: "تجربة التنسيقية ليست وليدة اللحظة ولكنها نتيجة محاولات عديدة جدًا ظهرت خلال الفترة الماضية ولكن التنسيقية في شكلها الجديد والذي مر عليه عام ونصف تتواصل بشكل كبير مع القيادة السياسية وتثمن دورها".



وتابع: "وجود الـ 25 حزب سياسي من مختلف التوجهات هي سابقة لم تحدث منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم قرابة الـ 100عضو يجتمعون ويتفقون ويختلفون ويطرحون الآراء عبر جلسات حوارية مثمرة".

