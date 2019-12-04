أماني الخياط تعود ببرنامج الكبسولة على إكسترا نيوز (فيديو)

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز" إطلاق خريطة برامجية جديدة في إطار سعيها لتطوير المحتوى المرئي وتقديم موضوعات هادفة، تبرز كل ما يهم المواطن وتتناول القضايا المتعلقة بالوطن.



ومن ضمن البرامج الجديدة "الكبسولة"، والذى تُقدمه الإعلامية أمانى الخياط.



ويخترق برنامج "الكبسولة" الحواجز، ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال بهدف الوصول إلى ما وراء القضايا.