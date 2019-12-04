ريهام السهلى ولما جبريل فى المواجهة على إكسترا نيوز (فيديو)

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة التي تسعى من خلالها لتطوير المحتوى المرئي وتقديم الموضوعات الهادفة والتي تبرز كل ما يهم المواطن.



ومن ضمن تلك البرامج، برنامج المواجهة والذي تقدمه ريهام السهلي ولما جبريل، للتحليل ويستعرضان كل الملفات ويواجهان ضيوفهما على مدار الأسبوع بكل ما هو جديد ومثير للجدل.







