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عالم

ميركل تدعو إلى مراجعة العلاقات بين الناتو وروسيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:35 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رغبتها في مراجعة علاقة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع روسيا، في إطار "عملية مراجعة وتدقيق" قررها الحلف لبحث أوضاعه الراهنة.

وقالت ميركل: إن وثيقة الناتو-روسيا التي كانت، أبرمت في عام 1997، والمتعلقة بالعلاقة التعاونية بين الجانبين، ينبغي أن تكون أساس هذه المراجعة، وأنا أرى: "أن هذه الوثيقة الأساسية تقدم فرصة جيدة لمجموعة التفكر للنظر في كيفية تشكيل العلاقات المستقبلية مع روسيا".

كان زعماء دول الحلف (29 دولة) كلفوا في وقت سابق ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، بوضع خطة "لعملية المراجعة والتدقيق" تهدف لتعزيز التعاون السياسي داخل الناتو.

وكانت نقطة الانطلاق للدعوة إلى مثل هذه العملية هي الانتقاد الحاد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحلف ووصفه بأنه "ميت دماغيا".

وكان ماكرون، أعلن أيضا، مثل ميركل، عن تأييده لمراجعة العلاقات مع روسيا.

كما دعت ميركل إلى إدراج موضوع نزع السلاح ضمن "عملية المراجعة والتدقيق "، ومن المنتظر أن يلعب الأوروبيون دورا أقوى في هذا الموضوع مستقبلا.

وقالت: إن من الأمثلة السلبية إلغاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والتي تم توقيعها في حقبة ثمانينيات القرن الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

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