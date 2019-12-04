القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

نشرت عدد من المواقع الإخبارية بوجود حالات اختناق لعدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية الفنية الكائنة بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.



وبالفحص تبين قيام (عامل بالمدرسة المشار إليها) باستخدام مبيد حشرى مخلوط ببعض المواد الكيميائية المطهرة بقصد التطهير نتيجة وجود حيوان نافق داخل المدرسة مما أدى إلى حدوث بعض حالات اختناق بين الطالبات بالمدرسة.



تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج وتم خروجهن من المستشفى عقب تحسن حالاتهن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط العامل المتسبب فى الواقعة.