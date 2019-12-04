دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق والتوتر

كل شخص يشعر بالقلق من وقت لآخر، ولكن القلق المزمن يمكن أن يتداخل مع نوعية حياتك على الرغم من أن معظمها قد يكون معروفًا بالتغيرات السلوكية، إلا أن القلق قد تكون له عواقب وخيمة على صحتك البدنية.



وكشف موقع healtline، عن الآثار السلبية التي من الممكن أن تحدث لجسمك نتيجة التوتر على المدى القصير، ويزيد القلق من معدل التنفس، معدل ضربات القلب، ويركز تدفق الدم إلى عقلك.



وإذا ازدادت حدة الإصابة بالتوتر، فقد تبدأ في الشعور بالدوار والغثيان، ويمكن أن يكون لحالة القلق المفرطة أو المستمرة تأثير مدمر على صحتك الجسدية والعقلية.



ويمكن أن تحدث اضطرابات القلق في أي مرحلة من مراحل الحياة، لكنها عادة ما تبدأ في منتصف العمر، ويشير المعهد الوطني للصحة العقلية إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالقلق من الرجال.



وتجارب الحياة المجهدة قد تزيد من خطر الإصابة باضطراب القلق أيضًا، فقد تبدأ الأعراض فورًا أو بعد سنوات، ووجود أمراض طبية خطيرة أو اضطراب تعاطي المخدرات يمكن أن يؤدي أيضا إلى اضطراب القلق.